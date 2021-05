PSV-trainer Roger Schmidt: ’Proberen gat te dichten met Ajax’

Premium Voetbal

Vreugde bij Go Ahead Eagles na bizarre ontknoping: ’Ik kon het niet meer aanzien’

De basis voor het succes van Go Ahead Eagles, de verrassende tweede promovendus uit de Keuken Kampioen Divisie, is de sterke defensieve organisatie. De club uit Deventer wist in 25 van de 38 wedstrijden de nul te houden en is met afstand de ploeg met de minste tegengoals dit seizoen (25). Twee blikv...