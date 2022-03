Oekraïense Elina Svitolina wint beladen tennisstrijd met Russische Anastasia Potapova

Na 64 minuten maakte Svitolina het af met een backhand langs de lijn, waarna ze vocht tegen de tranen en een aantal keer hard op haar borst sloeg. Nadat ze Potapova een hand had gegeven, bedankte de zichtbaar emotionele Svitolina het publiek met een hand op haar hart.

„Het is een speciale overwinning door wat we nu meemaken in Oekraïne, het is angstaanjagend”, zei Svitolina (27). „Het is zes dagen geleden en alle Oekraïense tennissers en Oekraïners die hier zijn, zijn echt doodsbang voor wat er gebeurt.”

Elina Svitolina en Anastasia Potapova uit Rusland schudden elkaar de hand na afloop van de partij. Ⓒ ANP/HH

Begin deze week maakte Svitolina bekend dat ze al het prijzengeld dat ze in Mexico verdient - en ook op de komende toernooien in de Verenigde Staten - gaat doneren aan het Oekraïense leger.

Svitolina wilde aanvankelijk niet aantreden tegen Potapova en eiste maatregelen van de verantwoordelijke instanties. Dinsdag werd besloten dat Russische tennissers wel mogen blijven meedoen, maar dan niet onder de vlag van hun eigen land.