Arjen Robben kan Groningen-rentree niet opfleuren met zege op FC Utrecht

De noorderlingen hadden het punt vooral te danken aan doelman Sergio Padt. De 30-jarige keeper verrichtte op eigen veld een aantal prima reddingen. De thuisclub daarentegen wist Thijmen Nijhuis, de debuterende doelman van FC Utrecht, amper te bedreigen.

Robben maakte bij FC Groningen zijn rentree als invaller, ruim een maand na zijn eerste wedstrijd tegen PSV (1-3) waarin hij na een half uur geblesseerd uitviel. De oud-international deed een kwartiertje mee, maar kon zijn club in die korte tijd niet aan een overwinning helpen.

„Op de training schoot ik er de afgelopen dagen een paar binnen, maar ik had nu het idee dat ik nog te ver van het doel was”, blikte Robben bij FOX Sports terug op een situatie waarin hij een voor hem kenmerkende actie niet besloot met een schot, maar een breedtepass. „Ik mis nu nog wat ritme en het juiste gevoel op het veld voor de spelsituaties. Daarom dacht ik dat het beter was om de bal breed te leggen en af te geven. Dat doe ik normaal nooit, maar dat gaan we nu ook niet meer doen. Voortaan schiet ik zelf weer”, sprak de oud-international met een brede grijns.

Machteloos

FC Groningen had voor de rust het meeste balbezit, maar kon geen grote kansen afdwingen. Ook FC Utrecht maakte voorin een vrij machteloze indruk. Aanvoerder Simon Gustafson was nog wel dicht bij 0-1. Na een pass van Gyrano Kerk stuitte de Zweed op doelman Padt.

In de tweede helft toonde het nog ongeslagen FC Utrecht meer aanvalsdrang. Sander van de Streek kreeg al snel een grote kopkans op aangeven van opnieuw Kerk. Met een reflex voorkwam Padt een achterstand. Kort daarna wist de Franse debutant Moussa Sylla hem met een subtiele voetbeweging wel te passeren, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Van de Streek gevaarlijk

Padt hield daarna ook Bart Ramselaar en opnieuw Van de Streek (twee keer) van scoren af. In het laatste kwartier mocht ook Robben zich weer even laten zien. Hij toonde op de rechterflank nog wel één kenmerkende dribbel naar binnen toe, maar kon namens de Groningers het verschil nog niet maken.

