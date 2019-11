De Ligt: ’Ronaldo en Higuain fijne teamgenoten’

„Dit is heel belangrijk. We moesten winnen, want Internazionale had ook gewonnen. Om met 1-0 te winnen en de winnende goal te maken, is heel speciaal”, zei de Oranje-international na afloop op Italiaanse televisie. „Het is altijd lastig om bij een nieuwe club te beginnen. Daarin ben ik niet de enige speler. Je ziet het ook bij andere clubs. De jongens zijn heel aardig voor mij. Ik voel me heel welkom.”

De Ligt werd ook gevraagd hoe zijn relatie is met Cristiano Ronaldo en Gonzalo Higuain. „Heel goed, het zijn heel fijne teamgenoten. Ze praten en grappen met mij. Vandaag gaf Higuain mij een geweldige assist. Vandaag ben ik heel blij met hem”, zei De Ligt met een glimlach.

In de eerste helft kreeg De Ligt de bal op zijn arm in het zestienmetergebied, maar hij maakte zich naar eigen zeggen geen zorgen over een eventuele strafschop. „De bal viel op mijn arm. Ik had mijn arm langs mijn lichaam. Ik wist gelijk dat het geen penalty was.”