Erik ten Hag rekent op Daley Blind tegen Liverpool

De verdediger ontbrak zaterdag tegen FC Emmen, omdat hij niet fit was. „Ik hoop en reken er een beetje op dat hij er dan weer bij is”, zei hij. „Maar zekerheid heb ik nog niet. Het heeft niets te maken met die blessure waardoor hij woensdag tegen Midtjylland naar de kant ging”, zei hij.

„Daley voelde zich niet lekker, hij was niet fit. Dat gold ook voor Nicolas Tagliafico”, zei de trainer over de Argentijnse verdediger die wel op de bank zat in Emmen, maar niet in actie kwam. Ten Hag wilde Davy Klaassen eindelijk een vrije dag gunnen. „Maar hij voelde zich zo goed dat we toch maar met hem zijn begonnen”, zei hij. „Achteraf gezien is dat wel een een goede beslissing geweest als je naar de 0-1 en 0-2 kijkt.”

Bekijk ook: Ajax maakt reclame voor de BeNeLiga

Klaassen tekende zelf voor de 0-1 en stelde Zakaria Labyad in staat 0-2 te maken. Klaassen maakte zijn 38e competitietreffer voor Ajax. Liefst zeventien keer maakte hij de openingstreffer. „Dat is instinct, dat is pure klasse”, zei Ten Hag. „Juist door snel te scoren breek je tegenstanders als Emmen.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie