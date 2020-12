’Ondergedoken’ Renger van der Zande: ’Beste deal uit mijn carrière’

Van der Zande bereikte halverwege november al een akkoord met het team, maar moest sindsdien zijn mond houden tot de officiële bevestiging van donderdag. Vorige week kon hij dus ook niet ingaan op de berichtgeving van De Telegraaf dat hij inderdaad aan de slag zou gaan voor Chip Ganassi Racing, samen met Magnussen.

„Dat was heel erg moeilijk, want ik kan slecht liegen. Ik heb heel veel telefoontjes niet opgenomen de afgelopen week en zat een soort van ondergedoken”, aldus Van der Zande. De inwoner van Amsterdam heeft de voorbije jaren een goede naam opgebouwd in IMSA-kampioenschap, waar hij tot en met afgelopen seizoen uitkwam voor Wayne Taylor Racing. Van der Zande won onder meer twee keer de beruchte 24 uur van Daytona.

„Chip Ganassi Racing is inderdaad echt een legendarisch team. Ze hebben alle grote races gewonnen en rijden ook met topauto’s in de IndyCar en NASCAR. Dit voelt voor mij als een hoogtepunt in mijn carrière en het is ook de beste deal uit mijn loopbaan tot nu toe. Zowel financieel als sportief. Het is echt een racersteam, met weinig bullshit eromheen. Dat is denk ik een heel goede plek voor mij.”

De eerste wedstrijd zal eind januari de 24 uur van Daytona worden, die Van der Zande de laatste twee jaar dus won. Hij en Magnussen worden daar als het goed is in ieder geval vergezeld door IndyCar-grootheid Scott Dixon. „Ik heb een eenjarig contract getekend, maar de intentie is om langer met elkaar door te gaan”, stelt Van der Zande. „Kevin ken ik nog van vroeger, bijvoorbeeld uit de tijd dat hij in de Duitse Formule 3 reed. We hebben elkaar inmiddels een paar keer gesproken over de auto, de techniek en de samenwerking. Ook hij is erg gemotiveerd.”