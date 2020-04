Oud-trainer De Haan kritisch op handelswijze KNVB

„Ik vind dit niet de juiste beslissing. De kans was heel groot dat Cambuur en De Graafschap zouden zijn gepromoveerd en RKC en ADO gedegradeerd. Ik denk dat het beter zou zijn geweest om wel promotie/degradatie toe te passen.”

De door de KNVB gehanteerde procedure, waarbij clubs naar hun mening werd gevraagd, maar de uitkomst ervan niet leidend was bij de uiteindelijke beslissing, kan De Haan niet bekoren. „Die was niet goed. Je creëert op voorhand een soort Poolse landdag en dat moet je niet willen. Hoezo moet een club die ergens halverwege de Eerste Divisie staat of bovenin de Eredivisie gaan besluiten over wat er onderin de Eredivisie moet gebeuren? Je weet al van tevoren dat je daar nooit goed uit gaat komen. De KNVB had zelf de beslissing moeten nemen, want daar zijn ze de directie voor. Ook dan hadden ze stront over zich heen gekregen, maar dan hadden ze niet de extra onrust gehad die ze hebben gecreëerd met deze procedure.”

