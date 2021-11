Premium Het beste van De Telegraaf

Bondscoach noemde Limburgse goalie deze week nog zijn tweede man Durft Louis van Gaal het aan met onervaren Mark Flekken?

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Mark Flekken. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Na het wegvallen met een blessure van Justin Bijlow is de grote vraag wie hem gaat vervangen vanavond in de lege Kuip. De onervaren Mark Flekken, door de bondscoach eerder geprezen als ‘een echte Van Gaal-keeper’ en deze week door hem nog nadrukkelijk betiteld als zijn tweede man? Of toch de gelouterde Jasper Cillessen, die vorige week pas op het laatste moment bij de selectie werd gehaald na de ziekmelding van PSV-keeper Joël Drommel en door Van Gaal deze week nog nadrukkelijk geafficheerd als zijn nummer drie.