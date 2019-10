De Boer beschikt in VS over fenomeen

Het is de vraag of Martinez nog eens een rentree maakt op de Europese velden. Eerder speelde hij in Zwitserland voor FC Thun en Young Boys en in Italië voor Torino. Daar was hij lang niet zo succesvol als in de Verenigde Staten. Vorige maand werd Newcastle United gelinkt aan de Venezolaan, die nog tot eind 2023 onder contract staat bij Atlanta United en dus een flinke waarde vertegenwoordigt.

De Engelse club shopte in januari van dit jaar al bij Atlanta United en plukte toen de Paraguayaanse spits Miguel Almiron voor ruim 24 miljoen euro weg. Dat is nog altijd een MLS-record. De Boer verloor daarmee nog voor de start van het nieuwe seizoen een van zijn beste spelers. Een succes is Almiron vooralsnog niet bij voor Newcastle United. De spits speelde slechts tien wedstrijden in de Premier League en wacht nog op zijn eerste treffer voor The Magpies.

Josef Martinez is de grote ster van Atlanta United. De spits scoorde dit seizoen al 33 keer in 38 wedstrijden. Ⓒ FOTO’S HOLLANDSE HOOGTE