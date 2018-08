Federer treurt: ’Die dagen zijn over’

De 37-jarige Zwitser staat op dit moment tweede op de wereldranglijst en zag Rafael Nadal in Toronto nog verder uitlopen op de Race to Londen, de jaarranglijst. De Spanjaard won voor de 80e keer een ATP-toernooi en heeft nu ruim 2700 punten meer dan Federer. Nadal ontbreekt wel in Cincinnati.

De kans is groot dat Nadal het seizoen net als in 2017 afsluit als nummer één van de wereld. „Ik geloof er niet meer echt in”, vertelde Federer. „Het is ook niet echt een doel geweest, dit jaar. Als ik nu nummer één was geweest, had ik het natuurlijk niet kunnen negeren.”

Federer verloor op Wimbledon in de kwartfinales even verrassend als onnodig van de latere finalist Kevin Anderson. De Zwitser aast op revanche. „Ik heb redelijk gespeeld, maar ik weet dat ik beter kan. Ik begon dit jaar fantastisch (winst bij Australian Open, red.) en het was mooi om in Rotterdam weer even nummer één te worden. Maar aan het einde van het jaar nummer één worden, zit er niet meer in. Ik kan geen 20 of meer toernooien per jaar spelen. Die dagen zijn over, helaas. Het doel is toernooien winnen.

Rafael Nadal toont de trofee in Toronto. Ⓒ AFP