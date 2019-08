Van Bommel: ’Dat houdt geen enkele speler vol’

Daar moet PSV (ten koste van Apollon Limassol) met een 3-0 voorsprong op zak de groepsfase van de Europa League bereiken. Op de persconferentie in het stadion van APOEL Nicosia (het stadion van Apollon voldoet niet aan de UEFA-eisen) ging Mark van Bommel in op de komst van Doan en het waarom.

„We zijn blij met elke aankoop, en ook met Doan”, aldus de coach. „Wij hebben een jonge ploeg met veel spelers voorin, maar daardoor kun je wel variëren. Als je zoveel wedstrijden in een seizoen speelt, houd je dat als jonge, maar ook als ervaren speler niet vol.”

Ritsu Doan tijdens FC Groningen - FC Twente.

Ondertussen vertrok de ongeduldige buitenspeler Zakaria Aboukhlal (19) naar AZ. Hij liet weten dat in Alkmaar jonge jongens de kans krijgen, maar wordt in de dagen na zijn vertrek (opnieuw) van repliek gediend door de situatie bij PSV. Cody Gakpo (20) en Mohamed Ihattaren (17) zullen op de flank weer basisspeler zijn en door het ontbreken van Bergwijn is er een reële kans dat Mitroglou, net een week binnen, in de basis start. Van Bommel nam ook de jonge aanvallers Amar Catic (20) en de Brit Noni Madueke (17) mee.

„Madueke is een buitenspeler die veel potentie heeft, maar hij moet rustig worden gebracht”, aldus Van Bommel. „Dit is een mooi voorbeeld dat we de jeugd een kans geven.”