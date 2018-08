Alonso neemt afscheid van Formule 1

De 37-jarige Spanjaard neemt na zeventien jaar afscheid van de belangrijkste autosportklasse. Alonso greep in 2005 en 2006 in dienst van Renault de wereldtitel in de Formule 1.

Alonso in 2005 na het behalen van de wereldtitel. Ⓒ Frits van Eldik

„Na zeventien jaar in deze geweldige sport is het tijd voor verandering. Ik heb genoten van elke minuut en alle prachtige seizoenen. Ik kan de mensen die dit hebben mogelijk gemaakt niet vaak genoeg bedanken”, laat de coureur van McLaren weten.

Alonso maakt in 2001 bij Minardi zijn debuut in de Formule 1. Hij boekte vooralsnog 32 overwinningen.

Alonso wil als tweede coureur ooit de de 'Triple Crown' behalen, oftewel het winnen van de Grand Prix van Monaco in de Formule 1, de 24 Uur van Le Mans en de Indy500. De eerste twee wedstrijden heeft hij al gewonnen.

Alonso staat in het huidige seizoen op de negende plek in het klassement. Er zijn nog negen grands prix te rijden.