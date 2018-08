Utrecht gaat gesprek aan over start Vuelta

Dat meldt Van Zanen in een brief aan de gemeenteraad. ,,Daarnaast gebruiken wij het bezoek om verdere kennis op te doen van het evenement en nadere contacten te leggen binnen de Vuelta-organisatie", schrijft de burgemeester.

In 2015 vond de start van de Tour de France al plaats in Utrecht. In juni werd bekend dat de gemeente en de provincie Utrecht de komst van de Ronde van Spanje steunen.

De Vuelta begint op zaterdag 25 augustus met een tijdrit door Málaga.