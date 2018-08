Vitesse aast op Odegaard

De Madrilenen hebben te kennen gegeven dat de Noorse middenvelder verhuurd mag worden. In eerste instantie leek sc Heerenveen een goede kans te maken, maar het lijkt nu dat Vitesse de creatieve speler gaat huren.

De Arnhemmers wilden in eerste instantie Mason Mount nog een keer van Chelsea huren, maar dat kregen ze niet voor elkaar. Aangezien trainer Slutsky per se een creative man op het middenveld erbij wilde hebben, is Vitesse bij Odegaard uitgekomen.

Heerenveen huurde hem in januari 2017 voor anderhalf jaar van de Koninklijke.