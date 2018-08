Van der Poel benaderd door Sky

De renner staat onder contract bij Corendon-Circus en dat vindt hij prima. „Ik heb geen behoefte om van ploeg te veranderen”, zegt hij in een groot interview met Helden.

Een aantal jaren terug is hij benaderd door meerdere ploegen. En een daarvan was Team Sky. „De komende jaren combineer ik het veldrijden met mountainbiken en de weg. Na de Spelen van Tokyo zal ik blijven veldrijden, maar dan beperk ik het, denk ik, ook tot een stuk of tien crossen per jaar. Zoals het er nu naar uitziet, zal ik me dan meer op de weg concentreren.”

Sagan

Mathieu praat er regelmatig over met zijn vader Adrie. Die vindt dat zijn zoon eerder voor de weg moet kiezen. „Ik vind mezelf jong genoeg om daarna die overstap te maken.”

Een vergelijking met alleskunner Peter Sagan is al snel gemaakt, maar daar wil Mathieu niet aan. „Om mij nu al met hem te vergelijken is wat kort door de bocht. Ik hoop dat ik dat ooit kan waarmaken, dat ik in de toekomst op de weg internationaal ook zulke mooie prestaties neer weet te zetten.”