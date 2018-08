Jubileum voor Lasse Schöne

Dus zonder Donny van de Beek, die vrijdag nog hoorde dat hij wel zou spelen. Maandag kwam Erik ten Hag al terug op die uitspraak.

Donny van de Beek tijdens Ajax - Heracles Almelo. Ⓒ ANP

De basisplaats voor Lasse Schöne betekent een jubileum voor de Deen, die zijn 50e Europese wedstrijd speelt en pas de tweede niet-Nederlander in Ajax-dienst is die deze mijlpaal bereikt. Jari Litmanen droeg in Europa 54 keer het Ajax-shirt.

Net als vorige week speelt Frenkie de Jong op het Ajax-middenveld. Daley Blind staat samen met Matthijs de Ligt in het hart van de Amsterdamse defensie.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; F. De Jong, Schöne, Ziyech; Neres, Huntelaar, Tadic.

