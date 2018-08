Preud’homme: ’We moeten ons niet laten afbluffen’

Op 15 mei 2011 speelden Ajax en FC Twente - onder leiding van de Belgische oefenmeester - om de Nederlandse landstitel. Ajax won met 3-1. „We hebben toen de titel niet hier verloren. Maar om hier te komen spelen als er een beslissing valt is altijd moeilijk.”

Hij vervolgt tegenover Ziggo Sport: „Ik verwacht zeker weer zo’n sfeer, dat weten we van Ajax. Iedereen zal erachter gaan staan. Maar als we net zoals bij ons thuis kunnen antwoorden, dan maken we een kans.”