Cruijffiaanse uitspraak Ten Hag

„Ik heb tegen ze gezegd dat we met in feite met 2-2 voor staan. We moeten de wedstrijd goed lezen. Als we het lang neutraal kunnen houden, moet Standard uit de schulp kruipen en gaan er ruimtes ontstaan.”

Rust

Ten Hag stelde in gesprek met Ziggo Sport dat hij nog steeds achter zijn keuze staat om tegen Heracles Almelo meerdere basisspelers van de afgelopen weken rust te geven. De Amsterdammers leden bij de opening van de Eredivisie direct puntenverlies: 1-1.

„Maar Standard heeft afgelopen weekeinde ook vijf à zes spelers eruit gelaten. Het is bovendien een fysiek sterke ploeg en dus moeten we fris zijn. Je kijkt wat je nodig hebt. Wij hebben meer dan elf basisspelers. Het niveau ligt dicht bij elkaar en per wedstrijd kun je kiezen.”

Belangrijk

Ten Hag blijft rustig onder het feit dat Ajax voor een cruciaal duel staat, dat ook belangrijk kan zijn voor zijn eigen positie. „Of dit de belangrijkste wedstrijd uit mijn carrière is? Nee, daar ga ik niet van uit. Elke eerstvolgende wedstrijd is de belangrijkste, laat ik het zo zeggen.”

Kolkende ArenA

Ten Hag rekent en hoopt op een kolkende Johan Cruijff ArenA. „Ik ga ervan uit dat het stadion achter het team gaat staan. We hebben een goede kans op Champions League-voetbal. Dat is heel belangrijk voor de club en de fans.”