Dinamo Kiev laatste horde Ajax

De Oekraïense club versloeg in eigen huis Slavia Praag met 2-0 en dat was na de 1-1 in Tsjechië voldoende om door te gaan.

De Sloveen Benjamin Verbic maakte in de twaalfde minuut de 1-0 en Artem Biesiedin uit Oekraïne verdubbelde een kwartier voor tijd de marge.

Suarez

In 2010 bereikte Ajax ten koste van Dinamo Kiev via de play-offs het hoofdtoernooi van de Champions League. In de uitwedstrijd werd het 1-1 en in de Amsterdam Arena werd het 2-1, dankzij doelpunten van Luis Suárez en Mounir El Hamdaoui.

Bekijk ook: Sterk Ajax zet stap richting CL

Als Ajax zich ontdoet van Standard, dan begint het tegen Dinamo Kiev met een thuiswedstrijd op 22 augustus.

Dinamo Kiev eindigde vorig seizoen als tweede in de competitie, op twee punten achterstand van Sjachtar Donetsk.