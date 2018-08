De Eindhovenaren moeten in de laatste voorronde van het miljoenenbal zien af te rekenen met BATE Borisov.

De Wit-Russen speelden dinsdag met 1-1 gelijk tegen FK Qarabag uit Azerbeidzjan, dat in Baku met 1-0 al was verslagen.

Het eerste duel wordt volgende week afgewerkt in de Borisov Arena. Een week later volgt de return in Eindhoven.

Bekijk ook: Dinamo Kiev mogelijk laatste horde voor Ajax