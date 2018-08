Cocu moet zich richten op Europa League

De Turkse topclub, vorig jaar de nummer twee van de Süper Lig, kwam dinsdag tegen Benfica niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het eerste duel met de Portugezen werd met 1-0 verloren.

De openingstreffer van Benfica-middenvelder Gedson Fernandes in de 26e minuut kwam dan ook als een mokerslag aan bij Cocu en zijn spelers, aangezien de Turken nu drie keer moesten scoren.

Middenvelder Alper Potuk gaf Fener op slag van rust nog wat hoop, maar in de tweede helft bleven treffers uit, waardoor de Turken naast de Champions League grepen.

Het zal Cocu niet al te zwaar worden aangerekend. De laatste keer dat Fenerbahçe in de groepsfase van het miljoenenbal aantrad, was maar liefst tien jaar geleden, in 2008.

Quincy Promes

Benfica treft in de laatste voorronde het Griekse PAOK Saloniki, dat het Spartak Moskou van Oranje-international Quincy Promes uitschakelde.

