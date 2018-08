De beelden: alle Ajax-goals op een rij

Dankzij een 3-0 zege plaatste de ploeg van Erik ten Hag zich voor de laatste voorronde voor de Champions League.

Net als in 2010 is Dynamo Kiev daarin de tegenstander. Destijds werd in Oekraïne met 1-1 gelijkgespeeld en in Amsterdam met 2-1 gewonnen.

Bekijk hieronder de drie doelpunten van Ajax in het duel met Standard Luik.

De 1-0 van Klaas-Jan Huntelaar:

De 2-0 van Matthijs de Ligt:

De 3-0 van David Neres:

Bekijk HIER de statistieken van het duel tussen Ajax en Standard Luik.