Sterk Ajax zet stap richting CL

Ajax begon niet geheel verrassend furieus aan het duel. Een potentiële handsbal in de zestien van Standard werd niet als zodanig beoordeeld door de scheidsrechter. In de zevende minuut gaf Hakim Ziyech een mooi steekpassje op Klaas-Jan Huntelaar, maar de spits besloot slap met links af te ronden. De bal verdween naast. De Amsterdammers drongen meteen wel flink aan.

Ⓒ ANP

In de zeventiende minuut leek Ajax echter goed weg te komen. Paul-Jose M’Poku werd op links weggestuurd en kwam een tegen een met Matthijs de Ligt te staan. De 19-jarige aanvoerder van Ajax ging vervolgens op de grond liggen en het was niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurde, maar de leidsman floot voor een overtreding. Standard-trainer Michel Preud’homme was ziedend, want hij vond dat zijn ploeg een scoringskans was ontnomen.

Buitenspelgoal

Ⓒ Matty van Wijnbergen

In de 23e minuut was het dezelfde De Ligt die uit een corner rakelings naast kopte. In de periode hierna was Ajax nonstop in de aanval en wist Standard met kunst- en vliegwerk stand te houden.

Maar in de 28e minuut mocht Samuel Bastien ineens vrij aanleggen, maar zijn schot belandde in de handen van doelman Andre Onana. Het was het eerste Belgische schot op doel. In de dertigste minuut was het toch raak voor de Amsterdammers. Dusan Tadic zette knap door op links en gaf de bal op Nicolas Tagliafico. Diens voorzet werd met een prachtige voetbeweging afgerond door Huntelaar: 1-0. Dat de 35-jarige spits minimaal in buitenspel liep, werd niet door de arbitrage waargenomen.

Ⓒ ANP

Vloeken en tieren

Standard wankelde na de openingstreffer. Preud’homme stond dan ook flink te vloeken en te tieren langs de kant, vooral op zijn eigen ploeg. En dat was niet onterecht: De Ligt kopte in de 34e minuut de tweede Ajax-goal binnen. Althans, via het been van een Standard-verdediger belandde het leder in het doel: 2-0.

Voor rust drong Ajax nog meer aan. David Neres was er het dichtste bij. Hij zag zijn inzet echter op de buitenkant van de paal eindigen. Dat Standard ging rusten met 2-0, was voor de Belgen nog een ’mazzeltje’.

Zidane-shuffle

Na rust liet Tadic meteen zien waarom de clubleiding hem zo graag wilde halen. Na een ’Zidane-shuffle’ in de zestien, legde hij hem perfect af op Neres, die geen moeite had met deze buitenkans: 3-0 in de 47e minuut.

Ⓒ Matty van Wijnbergen

De beste kans voor Standard ontstond in de 59e minuut. Een pegel van M’Poku eindigde op de paal. Een minuut hierna weer een Belgisch wapenfeit: Renaud Emond knalde de bal echter net naast.

Dinamo Kiev

Hierna golfde het spel op en neer. Al kreeg Huntelaar in de 78e minuut nog een uitstekende kans, maar hij gleed iets te snel voordat de bal kwam. Onana pakte vervolgens in de tegenstoot nog een schot van M’Poku.

Donny van de Beek mocht in de 81e minuut nog invallen van trainer Ten Hag, maar het maakte verder niet meer uit. Ajax won met speels gemak van Standard (3-0) en plaatste zich voor de play-offs van de Champions League, waarin Dinamo Kiev wacht.