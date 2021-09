FIFA gaat coronarel bij Brazilië-Argentinië onderzoeken

Al na enkele minuten spelen betraden medewerkers van de Braziliaanse gezondheidsdienst het veld bij de kwalificatiewedstrijd voor het WK, omdat enkele spelers van Argentinië zich niet aan de coronaregels zouden hebben gehouden. De betreffende spelers werden van het veld gevoerd, waarna de wedstrijd werd gestaakt.

„Nadat we alle rapporten over de wedstrijd hebben bekeken, kunnen we bevestigen dat er een onderzoek komt naar het gedrag van beide landen. Daaruit zal moeten blijken in hoeverre er disciplinaire maatregelen worden genomen”, zo liet FIFA in een verklaring weten. „We hebben beide teams naar aanvullende informatie gevraagd over hoe het zover heeft kunnen komen.

Het gaat om vier voetballers. Doelman Emiliano Martinez (Aston Villa), Cristian Romero en Giovani Lo Celso (beiden Tottenham Hotspur) waren basisspelers toen de Braziliaanse officials na 5 minuten het veld opkwamen en het duel onderbraken. Emiliano Buendia (Aston Villa) zat op de tribune. Deze vier spelers van Engelse clubs zouden zich bij aankomst in Brazilië niet aan de quarantaineplicht die voor hen geldt hebben gehouden. Ze zouden ook hun reisdocumenten onjuist hebben ingevuld.