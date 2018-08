Ten Hag: ’Overmars heeft goede kijk op spelers’

Hakim Ziyech kreeg in de slotfase een publiekswissel, maar in feite waren er meer spelers die daarvoor in aanmerking kwamen.

„Hakim heeft vorig jaar veel kritiek gekregen, maar ik heb hem altijd gesteund. Hij is sieraad voor het Nederlandse voetbal. Er waren vandaag echter meer uitblinkers. Dusan Tadic, Frenkie de Jong en Nicolas Tagliafico waren ook goed. Eigenlijk was iedereen goed.”

De afgelopen jaren was het steevast de trainer van Ajax die de man van de wedstrijd koos, maar Ten Hag heeft van die taak afgezien. „Ik vind dat een heel goede taak voor de directeur voetbalzaken. Marc Overmars heeft ook een goede kijk op spelers toch?”

Bekijk ook: Cruijffiaanse uitspraak Ten Hag

Weerbaar

Ten Hag was trots op het feit dat zijn spelers het teleurstellende gelijkspel van afgelopen zaterdag tegen Heracles Almelo (1-1) achter zich hadden gelaten. „We hebben een weerbaar elftal. Dat zagen we zaterdag ook al. Na die 0-1, dat ongelukkige zondagschot, draaien we het alsnog om.”

Kiev

Volgende week wacht het eerste duel met Dynamo Kiev in de laatste voorronde voor de Champions League. „Maar op dit moment is het duel met VVV-Venlo van zaterdag de belangrijkste wedstrijd.”

Bekijk ook: Dinamo Kiev laatste horde Ajax

Schandalig slecht veld

Ten Hag had ook nog lof voor de ’terreinknecht’ van de Johan Cruijff ArenA. „Het veld was zaterdag echt schandalig slecht, maar de groudnsman verdient een compliment, want hij heeft er de afgelopen dagen nog wat van weten te maken.”

Bekijk ook: Jubileum voor Lasse Schöne

’Geen onrust’

De Ajax-trainer heeft er vertrouwen in dat de huidige selectie in tact blijft. „De markt in Engeland is dicht en die van Italië ook bijna. We willen de groep graag bij elkaar houden en daar gaan we alles aan doen. Ik voel geen onrust.”

Bekijk HIER de statistieken van het duel tussen Ajax en Standard Luik.

Bekijk ook: Sterk Ajax zet stap richting CL