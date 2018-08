De Ligt: ’Ik zou een goede politicus zijn’

Dat bekende de aanvoerder dinsdag na afloop van de 3-0 zege op Standard Luik in de voorlaatste voorronde van de Champions League.

„Als we de groepsfase halen is dat een extra stimulans om te blijven”, erkende de nog altijd maar 19 jaar oude verdediger.

„Of er nog aan me wordt getrokken? Ja, bij corners. Maar voor de rest niet zo veel, volgens mij”, grapte De Ligt, die weet dat zijn naam bij vele Europese topclubs op de scoutingslijstjes prijkt.

„Maar ik voel me goed bij Ajax. Ik ben blij dat ik hier mijn wedstrijd kan spelen. Er kan nog veel gebeuren, maar op dit moment is het vrij rustig.”

De verslaggever van Ziggo Sport was onder de indruk van de diplomatieke antwoorden van De Ligt. „Je vindt dat ik de politiek in moet? Ja, daar zou ik wel goed in zijn”, concludeerde de zevenvoudig Oranje-international met een glimlach.

