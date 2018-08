Een bijzondere ervaring

De reacties van bonden waren positief op het nieuwe initiatief om alle EK’s tegelijk te organiseren. Sommige sporten, zoals het synchroonzwemmen en schoonspringen, hebben meer aandacht gegenereerd dan zij gewend zijn. Wat dat betreft is er ook goed over nagedacht: in plaats dat je media het hele continent laat overvliegen om al deze kampioenschappen te bezoeken, zet je atletiek, zwemmen, wielrennen, turnen, golf, roeien en triatlon zo dicht mogelijk bij elkaar. Althans, in dit geval op twee plekken. Zo is er, hetzij kortstondig, toch ineens een eruptie aan aandacht.

Er is in mijn ogen overigens ook heel veel nieuwswaardigs gesneuveld door de stortvloed aan prestaties. Ik ben als oud-topsporter nou eenmaal vooral geïnteresseerd in het verhaal achter de prestatie (ik denk trouwens heel veel sportliefhebbers met mij) en dat viel weg. Want hoe kan het dat een Ferry Weertman en Sharon van Rouwendaal weer precies op het juiste moment pieken en titels pakken? Dat geldt ook voor een Dorian van Rijsselberghe.

En hoe kan het dat Femke Heemskerk op de een of andere manier juist weer de weg omhoog vindt en Ranomi Kromowidjojo haar vorm blijkbaar mist? Wat dat betreft ben ik ook benieuwd naar de uitleg over de prestaties van Dafne Schippers. Veel bleef in het midden, er was geen tijd voor uitleg, want hup, daar diende zich de volgende medaille alweer aan.

Schippers was blij met haar zilveren medailles op de 200 meter - ze behaalde ook met het team zilver - maar misschien heeft dat ook wel te maken met het verwachtingspatroon dat zij vooraf had. Het seizoen verliep allesbehalve glorieus, misschien had zij nog wel minder verwacht en dan is zilver mooi meegenomen. Maar hoe had zij het beter kunnen doen? Het is als topsporter lastig om elke keer de topvorm te vinden, maar zoek je bij jezelf waar het aan ligt? Iedere topsporter is daar uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor.

Als het scenario van al die EK’s tegelijkertijd in stand wordt gehouden, hoop ik dat de organisatie voor het evenement gewoon een paar dagen extra uittrekt. Dan is er wellicht voor de toeschouwer nog meer te genieten. Want met hockeygoud, 43 EK-medailles en maar liefst zes WK-zeilmedailles voor Nederland zijn er nog heel veel andere verhalen te vertellen.