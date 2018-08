Actie Erik ten Hag blijft een vreemde

Het kwam meteen al een tikkeltje lachwekkend over.

Voor Ajax – Standard Luik kwam het vervolg, toen Erik ten Hag zijn basisspelers Klaas-Jan Huntelaar, Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Nicolas Tagliafico voor de competitieopening tegen Heracles zou sparen. Met puntenverlies tot gevolg.

Op de strik rond de 3-0 triomf op de Belgen mag dan ’De winnaar heeft altijd gelijk’ prijken, de vraag blijft in hoeverre een topvoetballer in de comfort zone wordt gezet of fysiek/mentaal tegen zichzelf in bescherming wordt genomen.

Vooral omdat het afgelopen WK duidelijk heeft gemaakt dat een grens is bereikt. Daarom was de kritiek van de FIFPRO op Ten Hag ook ongelukkig geformuleerd. Omdat het niet de kern van het probleem is.

Wie de discussies volgt over een WK met 48 landenteams, een WK voor clubs met 32 deelnemers, een door zowel de wereldvoetbalfederatie (FIFA) als de Europese voetbalunie (UEFA) geopperde Nations Cups, voelt dat het nog een kwestie van tijd is dat clubs en bonden frontaal gaan botsen.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat een topvoetballer fysiek en mentaal rond de 55 wedstrijden per jaar kan spelen. Voor de Spaanse Primera Division en Engelse Premier League, de rijkste leagues ter wereld, staan er al 38 competitiewedstrijden op het programma, maximaal 9 bekerduels en een max van 13 in de Champions League. In totaal 60, waardoor Lionel Messi en Mo Salah alleen al op clubniveau vijf wedstrijden in het rood zitten.

Daar zit nog niet één interland bij.

Intussen trekken UEFA en FIFA aan de dure sterren om geen miljoenen, maar inmiddels miljarden uit de markt te halen. Publiekstrekkers die aan de clubs toebehoren. Daarom is het wachten op het moment dat het escaleert.

Zoals rond het WK-in-de-winter dat in 2022 in Qatar gepland staat, hoewel de definitieve klap daarop nog steeds niet is gegeven. Omdat de FIFA heel goed de dreiging van de Primera Division en Premier League aanvoelt.

Wat dat betreft werd tijdens het WK al een wrang signaal afgegeven. Uitgerekend de sterspelers waren over hun top heen. Niet alleen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo haalden zelden of nooit hun niveau, ook Kevin De Bruyne, Paul Pogba en Toni Kroos speelden vaak op karakter wedstrijden uit.

Het gaat er daarom niet om dat de clubs hun spelers voldoende vakantie gunnen, maar wie de ambities van de FIFA en de UEFA indamt.

Dat deze discussie nu ook in Nederland wordt gevoerd is koddig. Neem Ajax. Met maximaal 34 competitiewedstrijden en 6 bekerduels is er voor Europees voetbal en interlands nog een marge van zo’n 15 wedstrijden.

Daarom blijft het vreemd wat Erik ten Hag tegen Heracles deed. Zelfs al heeft de winnaar altijd gelijk.