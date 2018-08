Madrileense strijd om Europese Supercup

In de Estse hoofdstad Tallinn, op zo'n 4000 kilometer van Madrid, strijden de stadgenoten woensdagavond vanaf 21.00 uur om de Europese Supercup. Real kan die prijs voor het derde jaar op rij winnen en voor de vijfde keer in totaal, wat een evenaring zou zijn van het record dat in handen is van AC Milan en FC Barcelona.

De twee clubs uit Madrid wonnen afgelopen seizoen allebei een Europees toernooi. Real zegevierde voor de derde keer op rij in de Champions League, Atlético won de Europa League. De twee clubs uit de Spaanse hoofdstad kwamen elkaar de afgelopen jaren vaak tegen in Europees verband, steeds met Real als winnaar. De 'Koninklijke' versloeg de 'Rojiblancos' in de finales van 2014 en 2016, in de kwartfinales in 2015 en twee jaar later in de halve finales.

Real Madrid nam deze zomer afscheid van superster Cristiano Ronaldo, die naar Juventus overstapte. De gestopte trainer Zinedine Zidane werd opgevolgd door Julen Lopetegui. Atlético versterkte zich met onder anderen PSV'er Santiago Arias. De 'tweede' club uit Madrid mocht twee keer eerder strijden om de Europese Supercup, in 2010 en 2012, en won beide duels.