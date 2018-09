Higler fluit in Noorwegen, Nijhuis in Bosnië

De Nederlandse scheidsrechter is door de Europese voetbalbond UEFA aangewezen voor de confrontatie tussen Molde FK uit Noorwegen en het Schotse Hibernian FC. Zijn collega Bas Nijhuis reist naar Bosnië voor het duel Zrinjski-Ludogorets, ook een kwalificatiewedstrijd voor de Europa League.

Higler wordt in Noorwegen geassisteerd door Joost van Zuilen en Johan Balder. Martin van den Kerkhof gaat als vierde official mee. Vorige week speelden Hibernian en Molde met 0-0 gelijk. De winnaar van donderdag gaat naar de laatste kwalificatieronde van de Europa League.

Higler floot vorige week in Nederland de eerste eredivisiewedstrijd van het nieuwe seizoen tussen PEC Zwolle en sc Heerenveen.

Nijhuis wordt geassisteerd door Rob van de Ven en Jan de Vries. Allard Lindhout is de vierde official bij het duel in Bosnië.

De bezoekers uit Bulgarije wonnen het eerste duel met 1-0 dankzij een doelpunt van Cosmin Moti. Bij Ludogorets staan onder meer Jody Lukoki (ex-Ajax en PEC Zwolle) en Virgil Misidjan (ex-Willem II) onder contract.