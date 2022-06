Woedende Mercedes-teambaas Toto Wolff vangt bot bij collega’s

Onderwerp van gesprek tijdens de meeting op het Circuit Gilles Villeneuve was de aangekondigde maatregel van autosportfederatie FIA, wat betreft het gestuiter van de Formule 1-auto’s. Kort gezegd moeten teams waarvan de auto te veel op en neer beweegt, de rijhoogte verhogen om de veiligheid van hun coureur te waarborgen.

Mercedes riep een week eerder in Baku het hardst om maatregelen, maar de uitkomst van de FIA lijkt dat worstelende team op het eerste gezicht juist het hardste te raken. Wolff was volgens meerdere bronnen woedend tijdens de vergadering, maar ving bot bij veel andere teambazen, die zeiden dat Mercedes simpelweg de rijhoogte kan verhogen om het probleem op te lossen.

"In deze sport probeert iedereen een voordeel te behalen, maar de situatie is te ver gegaan"

Wolff noemt de houding van collega’s zelfs ‘ergerlijk’ en ‘oneerlijk’. Er was in Canada wat ophef over een aangepaste vloer bij Mercedes, vlak na de bekendmaking van de nieuwe richtlijn van de FIA. Mercedes ontkende al voorkennis te hebben gehad over het nieuwe reglement, maar verwijderde die tweede vloer op zaterdag wel weer.

Bekijk ook: Verstappen domineert in kwalificatie en pakt pole in Canada

,,In deze sport probeert iedereen een voordeel te behalen, maar de situatie is te ver gegaan. Er zijn teambazen die de boel proberen te manipuleren en politieke spelletjes spelen, terwijl de FIA met een snelle oplossing probeert te komen”, aldus Wolff. ,,Niet alleen wij hebben last van het gestuiter. In Baku gold dat voor heel veel teams en coureurs, de auto’s zijn gewoon te stijf. Het gaat om veiligheidsrisico’s. Als er dan kleine manipulaties volgen op de achtergrond, vind ik dat gewoon zielig.”

Sergio Pérez stapt uit zijn bolide. Ⓒ ANP/HH

Wolff vervolgt: ,,Natuurlijk vragen mensen zich nu af of mijn standpunt oprecht is, of niet. Maar ook Red Bull-coureur Pérez heeft geklaagd, of coureurs van andere teams. Het is niet het probleem van één team. Dit komt door het ontwerp van de auto’s met het huidige grondeffect en dat moet worden aangepakt. En alleen het verhogen van de rijhoogte lost die stijfheid niet op.”