Ex-voetbalprof overleeft instorten brug Genua

,,Ik herinner me de weg die naar beneden viel. En ik had geluk. Ik weet niet waar ik landde", vertelde hij in het ziekenhuis. Het was als een scène uit een apocalyptische film'', aldus de 33-jarige oud-jeugdinternational.

Capello, die in 2013 stopte als prof en tegenwoordig brandweerman is, raakte na de crash gewond, maar was bij kennis en in staat om zelf de hulpdiensten en familieleden te bellen. ,,Het was schokkend. Ik heb nog steeds het beeld van de instortende brug voor me", vertelde Capello in het ziekenhuis.

Het gedeeltelijk instorten van de brug heeft het leven gekost aan zeker 35 mensen. De politie vreest dat het dodental nog verder oploopt. De brug stortte dinsdag deels in tijdens noodweer. Brokken beton en voertuigen vielen op de stad.