Wereldkampioen kan rekenen op 'boost' tijdens openingsrace in Bahrein Auto Max Verstappen krijgt al snel upgrade

Max Verstappen maakt vandaag in Barcelona voor het eerst écht kennis met zijn nieuwe RB18.

BARCELONA - Max Verstappen staat tijdens de testdagen in Barcelona voor de eerste echte kennismaking met zijn nieuwe auto. Toch zal die RB18 over een kleine maand tijdens het openingsweekeinde in Bahrein alweer anders aanvoelen. Red Bull Racing, het team van de regerend wereldkampioen, komt dan al met een serieus pakket aan updates om de auto sneller te maken.