Milan nadert Scudetto, productieve verjaardag Bonucci bij Juve

Aan het enige doelpunt in San Siro ging een fout vooraf van Pietro Terracciano. De Fiorentina-doelman speelde de bal, enigszins opgejaagd, in de voeten van Leão die even dribbelde en daarna uithaalde voor zijn tiende treffer van het seizoen.

AC Milan heeft sinds 17 januari niet meer verloren en boekte tegen Fiorentina na twee gelijke spelen al weer de derde zege op rij. De club, die jarenlang tot de Europese top behoorde, veroverde voor het laatst in 2011 de Italiaanse landstitel. Er volgen nog drie competitieronden in de Serie A.

Juventus

Leonardo Bonucci heeft op zijn 35e verjaardag Juventus met twee doelpunten aan een thuisoverwinning op Venezia geholpen.

Matthijs de Ligt was bij de eerste treffer, in de 7e minuut, de aangever. Degradatiekandidaat Venezia kwam 20 minuten voor tijd op gelijke hoogte via Mattia Aramu, maar 4 minuten later maakte Bonucci zijn tweede doelpunt van de middag: 2-1.

Leonardo Bonucci Ⓒ ANP/HH

De Ligt speelde de hele wedstrijd. De club uit Turijn behoudt dankzij de zege de aansluiting met de top 3. Met nog drie wedstrijden te spelen is de achterstand op AC Milan 5 punten, maar de koploper heeft nog wel een wedstrijd meer te spelen.

Overige uitslagen:

Empoli - Torino 1-3