Blunders PEC helpen FC Twente, VVV verliest nipt in Groningen

FC Twente, dat in de afgelopen week verloor van FC Utrecht en De Graafschap (KNVB-beker), kwam snel op voorsprong. Lam, oud-speler van FC Twente, schoof de bal bij het uitverdedigen in de voeten van Queensy Menig. De ex-aanvaller van PEC Zwolle profiteerde dankbaar: 1-0.

In de 29e minuut ging Lam opnieuw hopeloos in de fout. De aanvoerder speelde te zacht terug op doelman Michael Zetterer waarna Danilo simpel voor 2-0 kon zorgen. Kort daarvoor verrichtte FC Twente-doelman Joël Drommel nog een fraaie redding op een doelpoging van Eliano Reijnders.

Danilo tekent voor de 2-0 tegen PEC Zwolle Ⓒ BSR Agency

Aan de derde goal konden Lam en co weinig doen. Wout Brama (ex-PEC Zwolle) volleerde schitterend raak uit een hoekschop van Václav Cerný. Kort daarna haalde trainer John Stegeman de arme Lam naar de kant.

Na de pauze ging het Zwolse foutenfestival door. Zetterer gooide de bal roekeloos uit, waarna Cerný met dank aan Danilo voor 4-0 tekende. Reijnders haalde voor PEC met een hoogstandje nog wel de nul van het scorebord, maar Luka Ilic had als invaller het laatste woord: 5-1.

Danny Post van VVV Venlo (links) met FC Groningen-speler Azor Matusiwa. Ⓒ BSR Agency

Zuinig FC Groningen

Groningen heeft zonder problemen VVV verslagen. Op eigen veld won de ploeg van trainer Danny Buijs met 2-1.

Na ruim een kwartier dacht Groningen-spits Jørgen Strand Larsen de score te openen, maar zijn doelpunt werd door de VAR teruggedraaid. In de actie voorafgaand aan de treffer beging Daniël van Kaam volgens de videoscheidsrechter een overtreding op VVV-verdediger Arjan Swinkels. Tien minuten later scoorde Groningen alsnog via Patrick Joosten, na voorbereidend werk van Strand Larsen.

De Noorse spits pakte na drie minuten in de tweede helft alsnog zijn doelpunt mee. Hij kreeg een niet te missen kans van vleugelaanvaller Alessio Da Cruz. In de blessuretijd fleurde VVV-spits Georgios Giakoumakis het kansarme duel op met een fraaie omhaal, waarmee hij zijn zesde doelpunt in de eredivisie maakte.

Bij Groningen ontbrak Arjen Robben, die nog niet fit genoeg was. VVV-doelman Thorsten Kirschbaum maakte zijn rentree na blessureleed en verving Delano van Crooy, die vorig week tegen Ajax maar liefst dertien treffers incasseerde (0-13).

