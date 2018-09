Ook doelman Subasic stopt bij Kroatië

De 33-jarige doelman stelt zich niet langer beschikbaar, meldt hij in een afscheidsbrief op de website van de Kroatische bond. Een dag eerder liet aanvaller Mario Mandzukic (32) al weten te stoppen als international.

Subasic speelde in de achtste finales van het wereldkampioenschap tegen Denemarken een grote rol door na een gelijke stand in de strafschoppenserie de inzetten van Christian Eriksen, Lasse Schöne en Nicolai Jørgensen te stoppen. In de kwartfinale won Rusland opnieuw na strafschoppen, van gastland Rusland. In de eindstrijd ging Kroatië uiteindelijk ten onder tegen Frankrijk.

„Het is tijd om afscheid te nemen. Het was een lange reis. In 2008 kwam een droom voor me uit toen ik voor het eerst werd opgeroepen. Wedstrijden voor de nationale ploeg zijn in geen enkel opzicht te vergelijken met duels die ik voor clubs heb gespeeld. Het gevoel dat ik krijg bij het spelen van het volkslied is onbeschrijflijk”, aldus Subasic.