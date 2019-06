Advocaat: Platini: ’Niet gearresteerd, alleen verhoord’

„Hij heeft rustig en precies antwoord gegeven op alle vragen, ook die over de toewijzing van het EK 2016”, meldde de advocaat van Platini in een korte verklaring.

Getuige

De raadsman benadrukt dat de 63-jarige Fransman niet is gearresteerd, maar dat hij door de Franse justitie alleen als getuige wordt verhoord. Platini moet voorlopig „om technische redenen” wel op het kantoor van de anticorruptie-eenheid blijven. „Hij kan zichzelf niets verwijten en heeft niets te maken met dingen die buiten hem om zijn gebeurd. Hij heeft het volste vertrouwen in wat komen gaat.”

UEFA

De voormalig topvoetballer fungeerde jarenlang als voorzitter van de Europese bond UEFA en als vicevoorzitter van de mondiale federatie FIFA. Platini raakte echter in opspraak vanwege een dubieuze financiële deal met FIFA-voorzitter Sepp Blatter uit 2011. Beiden werden eind 2015 in eerste instantie voor acht jaar geschorst. Na diverse beroepszaken werd de straf voor Platini teruggebracht naar vier jaar, die van Blatter naar zes jaar.

Qatar

Het toenmalige bestuur van de FIFA, met daarin ook Platini, wees eind 2010 het WK van 2022 toe aan Qatar. Sindsdien doen verhalen over omkoping en corruptie de ronde.

De FIFA liet daar onderzoek naar doen door de Amerikaanse jurist Michael Garcia. Hij stuitte in zijn onderzoek op vele onregelmatigheden en onverklaarbare zaken rond de bidprocedure van Qatar. Garcia pleitte in zijn eindverslag, dat in 2014 klaar was maar dat de FIFA destijds niet volledig wilde publiceren, echter niet voor een nieuwe procedure voor de toewijzing van het WK van 2022. De Amerikaan legde zijn functie als hoofdonderzoeker bij de FIFA neer omdat hij ontevreden was met de manier waarop de federatie met zijn bevindingen was omgegaan.