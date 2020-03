NOC*NSF maakt miljoenen vrij voor acute nood clubs en bonden

„Wij maken nu vanuit onze beschikbare budgetten middelen vrij zodat we onze unieke sportinfrastructuur kunnen helpen om deze crisis te overleven en zo snel mogelijk de sociale cohesie in onze samenleving daarna weer een boost te geven. Ik heb er veel vertrouwen in dat onze maatschappelijke partners mee zullen doen in dit fonds”, zegt voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg

Het plan is volgens Van Zanen-Nieberg besproken met de directeuren van de aangesloten sportbonden. Het gaat niet om een lening die later terugbetaald moet worden. Het geld is vooral bedoeld voor de breedtesport en niet de professionele sport, aldus de voorzitter van de sportkoepel.

NOC*NSF berekende vorige week dat de Nederlandse sport door het coronavirus 950 miljoen euro aan inkomsten dreigt mis te lopen. De sportkoepel riep de overheid op een noodfonds in het leven te roepen dat de enorme financiële gevolgen kan compenseren.