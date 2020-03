NOC*NSF stopt miljoenen in Corona-noodfonds

„De sportsector maakt een scherpe val van de inkomsten mee, terwijl de kosten in veel gevallen doorlopen. Wij maken nu vanuit onze beschikbare budgetten middelen vrij zodat we onze unieke sportinfrastructuur kunnen helpen deze crisis te overleven”, licht voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF toe.

Het geld dat de sportkoepel in het steunfonds stopt dient als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk op te vangen. Sportclubs zijn sinds 18 maart gesloten. NOC*NSF heeft de rijksoverheid en andere partners gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport.

„Nederland verkeert in een zorgwekkende situatie die ook de sport raakt. Ik ben erg onder de indruk van alle inspanningen die ook de sport nu doet. Van sportvereniging tot ondernemende sportaanbieder en dat geldt ook voor alle evenementorganisatoren, iedereen werkt met grote inzet mee. Ik heb er veel vertrouwen in dat onze maatschappelijke partners mee zullen doen in dit fonds”, aldus Van Zanen-Nieberg.

De voorzitter van NOC*NSF zei in Trouw dat naar schatting 80 procent van de verenigingen en bonden in betalingsproblemen zullen komen. De sportkoepel berekende vorige week dat de Nederlandse sport door het coronavirus 950 miljoen euro aan inkomsten dreigt mis te lopen.

„De Nederlandse sportbonden doen hun uiterste best om hun verenigingen bij te staan. De gevolgen voor hen en voor de andere sportaanbieders in Nederland zijn nu al groot. We hebben gezien dat onze bonden hen nu al bij moeten staan”, zegt directeur Gerard Dielessen van de sportkoepel. Hij roept het Rijk en de gemeenten op nu ook snel de door het kabinet genomen uitzonderlijke economische maatregelen toepasbaar te maken op de sport. Doel van die maatregelen is om banen en inkomens te beschermen.