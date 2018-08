Napoli-voorzitter ruziet met fans

En de voorzitter van de club uit Napels geeft geen krimp. Het is al tijden hommeles tussen hem en de supporters, maar De Laurentiis heeft nu teruggeslagen, nadat de fans bleven klagen over het gebrek aan (goede) aankopen.

„Waarom blijven we praten over nieuwe aankopen? Als zij (de fans) alleen maar ruzie maken omdat de spelers die zij willen niet zijn gekomen, blijven we bezig”, zegt hij tegen Radio Kiss Kiss Napoli.

Nepshirts

Hij vervolgt: „Ze willen dat ik miljoenen uitgeef voor nieuwe spelers, maar dat zijn dezelfde mensen die nepshirts en namaakproducten laten maken zonder daarbij te willen betalen. Dus dagen ze mij uit en dat krijgen ze terug.”

De Laurentiis kwam laatst nog onder vuur te liggen toen hij weigerde om geld neer te leggen voor Torino-spits Andrea Belotti.