’Michael Schumacher verhuist naar Mallorca’

Bij L’Illustré zijn ze er zeker van: Mallorca maakt zich klaar voor de komst van de Duitser. Vijf jaar na zijn verschrikkelijk ski-ongeval in Meribel, waarbij het nog steeds onduidelijk is wat de exacte gevolgen zijn, wil de familie Schumacher de rust en de kalmte van het meest exclusieve deel van Mallorca opzoeken, vooral in het mondaine Andratx. „Ik kan officieel bevestigen dat Michael Schumacher zich in onze gemeente gaat vestigen en dat wij alles in het werk stellen om hem te ontvangen”, aldus Katia Rouarch, burgemeester van Andratx.

Corinna, de echtgenote van de getroffen Formule 1-coureur, heeft alvast een villa verworven voor een slordige dertig miljoen euro. Deze behoorde eerder toe aan Florentino Perez, de puissant rijke voorzitter van Real Madrid. Intussen zou ook de politie van Mallorca op de hoogte zijn van de komst van ’Schumi’. Het is echter niet duidelijk of het om een tijdelijk of permanent verblijf van de Duitser gaat.

Volgens ingewijden hoopt Corinna nog steeds op een volledig herstel van haar echtgenoot en het zachte klimaat van Mallorca zou hen hierbij moeten helpen. Schumacher viert volgend jaar in januari zijn vijftigste verjaardag. Eerder deze week werd bekend dat Mick Schumacher, de zoon van Michael en Corinna, op het circuit van Spa-Francorchamps een testrit had afgelegd in de Benetton waarmee zijn vader in 1994 wereldkampioen werd.