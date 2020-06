Speciale actie KNVB en Eredivisieclubs tegen racisme

De dood van Floyd leidde tot grote protesten en talrijke onlusten en plunderingen in heel de VS. Ook beroemdheden gingen de straat op om te protesteren. Zo was Oranje-international Memphis Depay maandag aanwezig bij de grote anti-racismedemonstratie in Amsterdam. De spits van Olympique Lyon droeg een mondkapje.

Diverse clubs uit Nederland, waaronder Ajax, AZ, PSV en Feyenoord, tonen zich solidair met de actie Blackout Tuesday. Ze plaatsten op hun sociale media een volledig zwarte afbeelding, met daarbij emoticon-vuistjes in diverse kleuren van licht naar donker. Depay zette eveneens een zwarte afbeelding op Instagram, met daarbij de tekst ’Black lives matter’.

De KNVB publiceerde ook een foto die in november vorig jaar werd genomen van de internationals Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong, die na een doelpunt tegen Estland beiden een arm (zwart en wit) naast elkaar hielden. Dat deden ze naar aanleiding van de racistische bejegeningen enkele dagen daarvoor van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.