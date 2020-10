KNVB: ’Onze zorgen over dit kabinet groeien’

Van der Zee pleit dan ook voor een extra steunpakket van 25 tot 30 miljoen euro voor het amateurvoetbal.

Nederland telt ongeveer 3000 clubs in het amateurvoetbal, die gezamenlijk zo’n 1,2 miljoen leden hebben. Al die clubs moesten vorige week hun kantine voor in ieder geval drie weken sluiten, wat betekent dat ze voorlopig geen inkomsten hebben. Toeschouwers zijn gedurende die periode niet welkom langs de lijn.

„De afgekondigde maatregelen zorgen voor argwaan en onbegrip bij miljoenen voetballiefhebbers, maar vergroten ook de zorgen bij de KNVB over dit kabinet”, aldus Van der Zee. „Tijdens de wekelijkse gesprekken met de minister is er bij herhaling op aangedrongen het sporten en het verenigingsleven open te houden. Toch werden we onaangenaam verrast.”

Wekelijks 4 miljoen euro

Volgens Van der Zee lopen de amateurclubs met elkaar wekelijks 4 miljoen euro mis nu de kantines dicht zijn. Recent onderzoek wijst volgens de KNVB uit dat meer dan 60 procent van de amateurvoetbalverenigingen binnenkort niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen als de overheid niet snel ingrijpt.

"Je treft miljoenen Nederlanders in het hart"

„Op de kortst mogelijke termijn gaan we dit bepleiten bij de minister. Evenals het belang om te blijven voetballen. Dichtgaan heeft immers nog meer negatieve consequenties. Voor de gezondheid (sporten is goed voor je weerstand), financieel en maatschappelijk. Je treft miljoenen Nederlanders in het hart en raakt een unieke sportinfrastructuur in het diepst van haar ziel”, aldus de directeur van de bond.

Inconsequent en ongeloofwaardig

Volgens Van der Zee zijn de maatregelen die het kabinet vorige week afkondigde „inconsequent en ongeloofwaardig”. Van der Zee: „Tot nog toe stond de KNVB pal achter de besluiten van Rutte III, maar sinds de laatste persconferentie begin ik me ernstig zorgen te maken. Niet alleen over de genomen maatregelen, maar ook over de communicatie.”

Het kabinet trok in het voorjaar 110 miljoen euro uit om sportverenigingen te ondersteunen. Een groot deel daarvan werd gebruikt om gedurende enkele maanden de huur kwijt te schelden. De KNVB zette met hulp van de Oranje-internationals en ING een noodfonds op van 11 miljoen euro, waarvan de helft naar de amateurs ging.