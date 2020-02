Nog geen zorgen over doorgaan Spelen vanwege coronavirus

„We zien dat Japan maatregelen neemt om mogelijke verdere verspreiding van het virus in Japan tegen te gaan. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen of redenen te veronderstellen dat Tokio 2020 geen doorgang zou vinden”, zegt een woordvoerder. „De voorbereidingen ter plekke van het organisatiecomité vinden - voor zover wij kunnen overzien - gewoon en zonder bijzonder oponthoud plaats. Dat geldt ook voor die van ons.”

Begin maart komt het Internationaal Olympisch Comité in Lausanne bij elkaar. Daar zal het coronavirus ook ter sprake komen. „Net als in de aanloop naar alle Spelen in het verleden hebben we ook nu veel contact met zowel het IOC als de plaatselijke organisatoren. Bovendien is er regelmatig contact met de Nederlandse ambassade ter plekke, die goed inzicht heeft in de situatie in Japan”, legt de woordvoerder van NOC*NSF uit.

Afgelastingen

Er zijn al wat sportevenementen afgelast, onder meer de WK indoor atletiek in China. Voor enkele atleten was dat een belangrijk toernooi in aanloop naar de Spelen. NOC*NSF staat in nauw contact met de sporters. „Wij merken dat de sporters zich in deze periode vooral bezighouden met hun persoonlijke kwalificatietraject. Daar waar bijvoorbeeld kwalificatiemomenten worden afgelast of gewijzigd, raakt het virus hun voorbereiding.”

De sportkoepel adviseert de sporters zich aan de anti-infectieprotocollen te houden. De medische staf van NOC*NSF heeft contact met Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en daarmee ook met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. „Dat maakt het mogelijk om mogelijke aanwijzingen en maatregelen van het RIVM direct over te nemen en toe te passen”, zegt de woordvoerder. „Zo nodig zal onze medische staf het netwerk van bondsartsen inschakelen om waar gewenst de sporters voor te lichten over de situatie.”

Andere stad

Met het uitstellen van de Olympische Spelen naar een later moment, of het verplaatsen van het evenement naar een andere stad, houdt NOC*NSF nu geen rekening. „Wij houden ons vooral bezig met het organiseren van ’een goede uitzending’ van TeamNL naar de Spelen, met optimaal voorbereide sporters. Wij werken altijd met het gegeven dat de Spelen worden georganiseerd op de plek en gedurende het tijdvak waarop dat eerder is vastgelegd. Wij zien op dit moment geen redenen om te verwachten dat het dit keer anders zou zijn.”

Milaan-Sanremo op de tocht?

De organisatie van wielerklassieker Milaan-Sanremo kijkt met zorg naar de uitbraak van het coronavirus. De bijna 300 kilometer lange route van de eendaagse wedstrijd loopt deels door Lombardije. In deze regio zijn de afgelopen week vijf doden gevallen en zeker tweehonderd mensen besmet met het virus.

De koers staat gepland voor zaterdag 21 maart. „Er is geen plan B voor Milaan-Sanremo”, zei Mauro Vegni tegen Italiaanse media. „Net als iedereen maken we ons zorgen over wat er gebeurt. Tegelijkertijd hopen we dat de situatie de komende tijd zal verbeteren en dat het aantal gevallen niet zal toenemen”, aldus Vegni. Vegni is niet van plan de route van de wedstrijd te veranderen: „Het is niet zinvol om driekwart van de route af te snijden.”