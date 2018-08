Machtige zege Van der Hoorn in Binckbanck Tour

Een kopgroep met vijf man, Sean de Bie, Matej Mohoric, Maxime Vantomme en de twee Nederlanders van Roompot, Van der Hoorn en Jesper Asselman kreeg gedurende de rit van Aalter naar Antwerpen de ruimte.

Ze kregen bijna vier minuten voorsprong, maar echt slinken deed het niet. Ondanks een gemiddelde van 45 kilometer per uur van het razende peloton, kregen ze het niet dichtgereden.

Teamwork Roompot

Op vijf kilometer van de finish probeerde Mohoric de vier koplopers achter zich te laten, maar dat lukte hem niet. Asselman was er inmiddels afgereden na kilometers kopwerk voor Van der Hoorn.

En die rondde het werk van Asselman perfect af, door zijn medevluchters in de slotfase af te schudden en in zijn eentje over de finish te komen.

Stefan Küng is zijn leiderstrui kwijt aan Mohoric, die net voldoende bonificatieseconden pakte op de streep.