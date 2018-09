Overgang Özbiliz naar Willem II definitief

De aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd van de club uit Istanbul.

De Armeense vleugelspits (28) trainde al een week mee in Tilburg. Woensdag kwam het papierwerk in orde en gaf Besiktas groen licht voor de verhuur. Of Özbiliz vrijdag al inzetbaar is in de uitwedstrijd tegen FC Groningen is nog onduidelijk.

Özbiliz werd geboren in Turkije, maar is Armeens international. Hij verhuisde met zijn familie al op jonge leeftijd naar Nederland, waar hij werd opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax. De aanvaller speelde tussen 2010 en 2012 bijna veertig duels in de Amsterdamse hoofdmacht. Özbiliz kwam daarna uit voor onder meer de Russische clubs Koeban Krasnodar en Spartak Moskou.