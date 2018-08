’De Bruyne loopt knieblessure op’

Britse media melden dat de Belgische spelmaker er minimaal zo’n twee maanden uit zou liggen door een knieblessure.

De Bruyne zou de blessure op de training hebben opgelopen.

Volgens The Sun is de kwetsuur vergelijkbaar met diegene die hij opliep in zijn eerste seizoen bij The Citizens. Toen moest De Bruyne tweeënhalve maand toekijken van aan de kant.

De Bruyne begon in de seizoensopener tegen Arsenal (0-2 winst) op de bank en viel na 60 minuten in.