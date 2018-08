Van der Hoorn beduusd na zege bij rentree

Van der Hoorn is pas vier weken volop aan het trainen. In november liep de wielrenner van Roompot - Nederlandse Loterij een hersenschudding op bij een valpartij. Hij kon heel lang niet fietsen en begon bij de BinckBank Tour aan zijn wielerseizoen. „Ik heb me afgevraagd of het ooit nog goed komt en nu win ik hier gewoon een etappe. Ik snap er helemaal niks van”, zei Van der Hoorn tegen Sporza na zijn verrassende winst in de derde etappe.

Van der Hoorn was een van de vijf vluchters in de rit van Aalter naar Antwerpen. Tegen alle verwachtingen in bleef de kopgroep vooruit. „We hadden een hele goede groep en deden lange aflossingen. Uiteindelijk hielden we het gewoon vol. Het plan pakte perfect uit en nu win ik hier. Echt geweldig”, sprak Van der Hoorn vol ongeloof na zijn eerste zege in de WorldTour.