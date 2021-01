Te Wierik geniet van rentree bij FC Groningen

Mike te Wierik is na ruim een half jaar teruggekeerd bij FC Groningen. Ⓒ BSR Agency

ARNHEM - Mike te Wierik koos afgelopen zomer voor een buitenlands avontuur bij het Engelse Derby County, maar dat liep uit op een grote deceptie. En zo keerde hij deze transferperiode alweer terug bij FC Groningen, waarvoor hij in de uitwedstrijd tegen Vitesse direct weer in de basis begon. Zonder enig wedstrijdritme hield de verdediger het nog lang vol. „Na tachtig minuten was het klaar. Dat is geen schande. Op 31 oktober had ik mijn laatste wedstrijd gespeeld.”