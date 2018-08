Van Bronckhorst houdt Boëtius buiten selectie

De Feyenoord-aanvaller kreeg afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen De Graafschap - terwijl de Rotterdammers al met tien man speelden - een tweede gele kaart, nadat hij cynisch richting de leidsman klapte. En dat laatste kon zijn trainer allerminst waarderen.

„Ik heb goed met Jean-Paul gesproken. Hij heeft een geldboete gekregen en zit morgen niet bij de selectie”, zegt Van Bronckhorst op een persconferentie.

Boëtius zit zondag zijn schorsing uit tijdens de stadsderby tegen Excelsior. Het is de vraag of hij daarna nog terugkeert bij de groep. „Het wordt een heel moeilijk verhaal voor Jean-Paul”, zei Van Bronckhorst in De Kuip.

De oefenmeester heeft overigens nog wel vertrouwen in zijn team. „Ik ben kritisch en kijk in de spiegel. Maar ik heb het vertrouwen en geloof in mijn groep en zal daar altijd voor staan. Nu misschien wel meer dan ooit.”

Hij vervolgt: „Ik merk dat de groep veel energie heeft en er alles aan wil doen. Het geloof is er. We moeten snel scoren en het stadion achter ons krijgen.”